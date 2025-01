A gripe, ou influenza, é causada por um dos vários tipos de vírus que podem se disseminar rapidamente de pessoa para pessoa por partículas no ar. Se as partículas forem inaladas, elas percorrerão a traqueia e descerão para vias respiratórias cada vez menores. Nesse ponto, proteínas presentes na superfície de um vírus podem se ligar a outras proteínas nas células que revestem o trato respiratório. O vírus, então, entra na célula, que passa a servir como uma fábrica de modelos para a replicação viral. Os vírus recém-formados brotam da superfície da célula e se disseminam pelo sistema respiratório.

Felizmente, o sistema imune do corpo entra em jogo para ajudar a combater os invasores estranhos. Na corrente sanguínea, células do sistema imunes específicas chamadas células B reconhecem as proteínas nos vírus e começam a se multiplicar. O exército de células passa a produzir anticorpos, que se ligam às proteínas, marcando os vírus para destruição. Os vírus são, então, ingeridos e destruídos por células que reconhecem os anticorpos aderidos às superfícies virais, fazendo com que o exército de clones de células B fique preparado para combater os vírus se eles entrarem no corpo novamente.