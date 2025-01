Dentro do olho existem duas câmaras cheias de líquido. O líquido intraocular, ou fluido ocular, é responsável por manter o nível de pressão correto dentro do olho, mantendo o formato do olho intacto. Este líquido é claro e aquoso na câmara anterior ou da frente do olho. A câmara posterior maior é preenchida com um fluido espesso, gelatinoso, chamado humor vítreo.

O fluido claro e aquoso na câmara anterior do olho é chamado humor aquoso, o qual é continuamente formado e absorvido enquanto flui pelo olho. Esse fluido é formado perto do cristalino, flui para a câmara anterior do olho e depois drena para o sistema venoso através de um duto de drenagem minúsculo.

O glaucoma, que é uma causa comum de cegueira, é uma doença que afeta a drenagem do humor aquoso, causando o aumento da pressão dentro do olho. Existem muitos tipos e causas de glaucoma. Muitas vezes, o glaucoma ocorre quando uma malha semelhante a uma esponja, que filtra o fluido do olho, é compactada e impede a entrada de fluido no duto ou quando a íris do olho cobre a abertura do canal.