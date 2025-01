Os discos intervertebrais compõem um quarto da coluna vertebral e agem como um sistema de absorção de impacto da coluna vertebral, protegendo as vértebras, a medula espinhal e outras estruturas. No entanto, algumas vezes, esses discos se degeneram e tornam-se finos, fazendo com que as vértebras que os suportam se aproximem e comprimam os nervos que saem por entre elas.

Em casos graves, esses discos são removidos e substituídos por enxertos ósseos da pélvis. A isso, dá-se o nome de fusão vertebral. Muitos médicos optam por aproximar os discos comprometidos a partir da parte dianteira, primeiramente retraindo o intestino e outros órgãos para revelar a coluna vertebral. O disco comprometido é, então, removido. As aberturas ligeiramente mais largas do que o disco removido são perfuradas na vértebra circundante. Pinos de titânio, ou malhas, são preenchidos com o enxerto ósseo da região pélvica e inseridos nos orifícios. Células especializadas chamadas osteócitos dentro desse osso produzem um novo osso e ajudam na cicatrização do local. As aberturas nessas malhas permitem que o osso cresça ao redor delas. Além disso, esses pinos fornecem apoio e estrutura enquanto o osso está cicatrizando.