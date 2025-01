O sistema esquelético é formado por 206 ossos e fornece apoio, permite o movimento e protege os órgãos internos do corpo. Às vezes, uma pressão excessiva é aplicada em um osso resultando no que é conhecido como fratura. As fraturas são comumente causadas por queda, golpe de um objeto ou por torção ou flexão do osso. Quando o osso sofre apenas rachadura ou fratura parcial, os médicos chamam isso de fratura incompleta.

Uma fratura em linha capilar é uma fratura incompleta, como uma rachadura que não quebra o osso inteiro. Geralmente, ela resulta de uma lesão relativamente menor. Uma fratura em galho verde é uma fratura incompleta parecida com a quebra de um galho de árvore nova. Apenas um lado do osso quebra fazendo o osso se dobrar. Tanto as fraturas em linha capilar como em galho verde são geralmente tratadas com imobilização com gesso para permitir que os ossos se liguem.

Quando o osso se quebra em pedaços, os médicos chamam isso de fratura completa. Uma fratura simples é uma fratura completa em que o osso se quebra em dois fragmentos. Essa ruptura pode ser

Transversal (o que significa atravessando diretamente o osso)

Oblíqua (o que significa em um ângulo)

E espiral (o que significa em um ângulo torcido)

Uma fratura cominutiva (ou multifragmentar) é uma fratura completa em que o osso é quebrado em vários fragmentos. Este tipo de fratura é geralmente resultante de uma lesão grave. Tanto as fraturas simples como as cominutivas são geralmente tratadas com imobilização com gesso ou, às vezes, com pinos e placas.