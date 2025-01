O baço é um órgão relativamente frágil, localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, atrás do estômago. Ele ajuda a produzir, armazenar e filtrar o sangue, e também desempenha um papel importante no sistema imunológico do corpo. Um impacto grave no lado esquerdo do abdômen, como o de uma lesão durante a prática de esportes ou causada por automóvel, pode resultar em danos ao baço. Doenças como leucemia ou anemia hemolítica podem também exigir a esplenectomia. Esplenectomia é a remoção cirúrgica do baço devido a uma lesão ou doença. Durante a cirurgia, o baço danificado é removido e a sua ligação com outros órgãos é cortada. Ainda que o fígado assuma as funções do baço após a esplenectomia, o sangue não é filtrado tão minuciosamente quanto antes. Os pacientes ficam mais propensos a infecções bacterianas após a esplenectomia. Existem várias complicações potenciais associadas a este procedimento que devem ser discutidas com um médico antes da cirurgia.