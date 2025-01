A endometriose é uma doença do sistema reprodutor feminino. O útero é formado por três camadas:

O perimétrio (a camada externa)

O miométrio (a camada muscular ou intermediária) e

O endométrio (a camada interna)

Todo mês, durante o ciclo menstrual da mulher, o endométrio cresce e se torna espesso para se preparar para a implantação de um óvulo fecundado. Assim que o endométrio tiver alcançado a sua espessura total, um óvulo é liberado pelos ovários. Se o óvulo for fecundado, ele se prende ao endométrio espessado. No entanto, se o óvulo não for fecundado, a camada do endométrio se desprende, como parte do ciclo menstrual normal.

A endometriose é um quadro clínico no qual as células endometriais se prendem nos tecidos ao redor do útero, como, por exemplo, nas trompas de Falópio, nos ovários ou no intestino grosso ou delgado.