O trato gastrointestinal, ou GI, inclui a cavidade oral, faringe, esôfago, estômago e o intestino delgado e grosso. O trato GI faz parte do sistema digestivo e é responsável por mover alimentos e líquidos para dentro e para fora do corpo.

Na junção do esôfago e estômago encontra-se um músculo chamado esfíncter esofágico inferior, que se abre para permitir que o alimento entre no estômago e, então, se fecha para manter o alimento e os ácidos gástricos e evitar que retornem ao esôfago. Se houver muita pressão no estômago, ou se o músculo do esfíncter não estiver funcionando adequadamente, o conteúdo do estômago pode retornar ao esôfago, causando sintomas de doença de refluxo gastroesofágico, ou DRGE. Esses sintomas podem incluir azia, dor torácica, tosse ou sensação de falta de ar enquanto a pessoa estiver deitada, ou aumenta os sintomas de asma enquanto estiver dormindo.