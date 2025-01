Os músculos isquiotibiais são um grupo de três músculos que correm pela parte posterior da coxa. Juntos, este grupo muscular, o bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso, dobram a perna no joelho e estendem a perna na articulação do quadril. Esta ação nos permite correr, andar e pular. A distensão dos isquiotibiais geralmente ocorre quando o joelho se estende e o músculo se contrai subitamente. Músculos isquiotibiais distendidos são comuns em lesões relacionadas a esportes e podem ser o resultado de aquecimento insuficiente. Na laceração de grau um, o músculo fica dolorido, mas sem hematoma. Lacerações de grau dois mostrarão hematoma no local de ruptura das fibras musculares. Uma laceração de grau três envolve hematoma e a separação de fato do músculo. É necessário repouso e aplicação de gelo na área afetada para uma cicatrização adequada. Após a cicatrização, exercícios para fortalecer os isquiotibiais podem ajudar a evitar a recorrência da lesão.