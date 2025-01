O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue para os pulmões e o corpo através do sistema circulatório. Dentro do coração, há quatro câmaras que são responsáveis por coletar e depois redistribuir o sangue para o corpo. As duas câmaras superiores são chamadas átrios direito e esquerdo, e as câmaras maiores na parte inferior são chamadas ventrículos direito e esquerdo. O ventrículo esquerdo é responsável por bombear 3 a 6 litros de sangue para todo o corpo a cada minuto. No entanto, uma doença pode, às vezes, causar insuficiência do ventrículo esquerdo impedindo-o de bombear sangue suficiente para manter o corpo em funcionamento normal. Nesse caso, uma máquina chamada dispositivo de assistência ventricular esquerda, ou DAVE, pode ajudar o coração a realizar seu trabalho. Um dispositivo de assistência ventricular esquerda é um aparelho mecânico do tipo bomba implantado cirurgicamente no corpo. Ele ajuda a manter a capacidade de bombeamento de um coração que não consegue trabalhar eficazmente por si só. Muitos dos novos DAVEs são implantados diretamente no ventrículo esquerdo e impulsionam o sangue através de um tubo ligado à aorta. Desse modo, o DAVE diminui a quantidade de trabalho que o coração comprometido precisa realizar. Dispositivos de assistência ventricular esquerda são especialmente benéficos para pacientes que estão aguardando transplantes cardíacos. Como a necessidade de corações supera amplamente o número de corações disponíveis para doação, um dispositivo de assistência ventricular esquerda pode ser um verdadeiro salva-vidas. Existem várias complicações potenciais associadas a este procedimento que devem ser discutidas com um médico antes da cirurgia.