O sistema esquelético é o arcabouço do corpo. Ele confere formato ao corpo, protege órgãos internos e possibilita o movimento. O movimento é realizado através de uma interação entre os ossos e os músculos, ligamentos e tendões. Contudo, lesões súbitas ou o estresse físico repetido podem danificar os tendões que fixam os músculos aos ossos. Por exemplo, uma lesão comum afeta um tendão que ancora os músculos extensores radiais do carpo, da parte inferior do braço, à protuberância externa, ou epicôndilo, do cotovelo. Como este músculo é usado para puxar a mão para trás, como no movimento de “backhand” no tênis, a lesão é frequentemente chamada “cotovelo de tenista.” Os movimentos repetidos exigidos durante o tênis, durante um trabalho de pintura e outras tarefas, estressam esse tendão e causam pequenas lacerações. Pode haver o desenvolvimento de inflamação ou tendinite, que será acompanhada por dor ou desconforto na parte externa da parte superior do braço, próximo ao cotovelo. O tratamento do cotovelo de tenista envolve, frequentemente, repouso e imobilização do braço. Uma bandagem de suporte para o cotovelo também pode ajudar, principalmente por impedir o uso do cotovelo.