O corpo humano precisa de várias vitaminas e minerais para se desenvolver. Muitos desses nutrientes podem ser encontrados em alimentos integrais, não processados, como frutas, legumes e verduras. No entanto, a maioria das refeições modernas são excessivamente processadas, saturadas com gorduras e não contêm essas vitaminas e minerais essenciais.

Para evitar que o organismo fique privado de seus nutrientes básicos, muitas pessoas recorrem a suplementos vitamínicos e minerais. As vitaminas de alimentos integrais podem ser facilmente absorvidas e utilizadas pelo organismo. Muitos suplementos minerais são quelados, ou seja, são ligados a pequenos blocos de construção de proteínas chamados aminoácidos. A quelação ajuda a movimentar os minerais da circulação sanguínea para o interior das células do organismo onde auxiliam muitos processos celulares, incluindo a regulação do equilíbrio eletrolítico e de líquidos do corpo.