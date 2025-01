O sistema urinário é composto por dois rins, dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os rins removem produtos residuais do sangue e formam a urina. A urina então passa por ureteres, que têm formato de tubos, e é armazenada na bexiga antes de ser eliminada do corpo pela uretra. A bexiga pode desenvolver câncer. O tratamento mais comum para câncer de bexiga invasivo é a completa remoção da bexiga, chamada cistectomia total. O desvio ileal do conduto urinário é um procedimento cirúrgico realizado para a eliminação de urina após a cistectomia. Isso é feito através de uma bexiga ileal. Durante a cirurgia, uma porção do intestino, denominada íleo, é removida para formar um conduto ou tubo, que será a bexiga ileal. A bexiga ileal é então implantada no sistema urinário, permitindo a remoção de urina do corpo para uma bolsa de ostomia. Existem várias complicações potenciais associadas a este procedimento que devem ser discutidas com um médico antes da cirurgia.