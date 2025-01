Para usar um inalador de doses controladas, a pessoa agita o inalador e remove a tampa. A pessoa expira todo o ar dos pulmões e, em seguida, leva o inalador até perto ou dentro da boca e inspira lentamente, enquanto pressiona a parte superior do inalador. Ela continua a inalar enquanto o medicamento é aplicado através do spray. A pessoa, então, prende a respiração e, posteriormente, expira novamente. Expirar o ar todo dos pulmões ajuda a remover o ar dos pulmões, de modo que mais ar possa entrar na próxima inspiração. Quanto mais ar for inspirado, mais medicamento também pode ser inalado e, assim, alcançar as vias aéreas menores e mais distantes.