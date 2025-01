O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue para todo o corpo. No interior do coração, quatro válvulas se abrem e se fecham em uma sequência precisa para manter o sangue fluindo na direção certa.

Duas das válvulas cardíacas controlam o fluxo de sangue das câmaras superiores do coração, ou átrios, para as câmaras inferiores, ou ventrículos. Duas outras válvulas controlam o fluxo de sangue dos ventrículos para os pulmões e o corpo. À medida que as quatro válvulas abrem e fecham, elas criam dois “ruídos cardíacos” distintos, comumente designados como batimentos cardíacos.