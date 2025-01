Em condições difíceis, as bactérias grandes em formato de bastão que causam o desenvolvimento de carbúnculo desenvolvem esporos, que podem ser lançados no ar e inalados. Os esporos inalados chegam na traqueia que se divide em brônquios. Devido ao seu pequeno tamanho, os esporos são levados a brônquios cada vez menores, alcançando, por fim, os minúsculos sacos alveolares nos pulmões.

Nos espaços alveolares, células imunológicas chamadas macrófagos engolfam os esporos e os atacam com enzimas. Embora alguns esporos sejam destruídos, muitos outros sobrevivem ao ataque imunológico. Os esporos sobreviventes viajam através do sistema linfático e se acumulam dentro de linfonodos torácicos.

Após um período, os esporos irão germinar e se desenvolver tornando-se bactérias de antraz plenas, que se reproduzem dentro dos linfonodos. À medida que essas bactérias se multiplicam, elas produzem toxinas nocivas que fazem com que os linfonodos inchem e sangrem. As toxinas também viajam rapidamente pela corrente sanguínea causando os sintomas dramáticos do carbúnculo.