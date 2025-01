Durante a respiração normal, o ar viaja pelo nariz, desce a traqueia e segue para vias aéreas cada vez menores chamadas brônquios. Os brônquios se dividem em bronquíolos e finalmente em pequenos conjuntos de sacos frágeis, finos em formato de uvas, chamados alvéolos. Bronquite é uma inflamação dos tubos brônquicos ou brônquios. Quando as células do tecido que reveste os brônquios ficam irritadas além de um determinado ponto, as células ciliadas minúsculas (cílios) que normalmente retêm e eliminam poluentes, param de funcionar. Em resposta, uma secreção intensa de muco se desenvolve, o que causa a tosse característica da bronquite. A inflamação pode ser causada por vírus, bactérias, tabagismo ou inalação de poluentes químicos ou poeira.