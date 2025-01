Durante a respiração normal, o ar viaja pelo nariz, desce a traqueia e segue para vias aéreas cada vez menores chamadas brônquios. Os brônquios se dividem em bronquíolos e finalmente em pequenos conjuntos de sacos frágeis, finos, em formato de uvas, chamados alvéolos. Nos alvéolos, o oxigênio é trocado por dióxido de carbono no sangue. Bronquiectasia é um alargamento e destruição anormal dos brônquios devido a uma inflamação ou infecção recorrente. Isso faz com que as vias respiratórias se tornem anormalmente dilatadas. Muco em excesso tende a se formar e se acumular nas vias aéreas dilatadas. Os pequenos fios de cabelo que revestem as vias aéreas, chamados cílios, também são danificados, afetando a capacidade do paciente de eliminar poeira e germes dos pulmões. Como os cílios já não funcionam adequadamente, o muco acumulado também é difícil de eliminar. Infecções pulmonares são comuns. Uma pessoa pode nascer com bronquiectasia ou ela pode se desenvolver no decorrer da vida, como resultado de outras doenças pulmonares. O principal sintoma da bronquiectasia é uma tosse constante, que produz uma grande quantidade de expectoração e muco. Embora o paciente se sinta geralmente bem, sem febre ou dor, fadiga, perda de peso, falta de ar e sibilos também podem estar presentes. Bronquiectasia pode ser tratada de várias formas, incluindo antibióticos e fisioterapia torácica.