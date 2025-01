A apneia do sono é um transtorno muito comum do sono caracterizado por pausas na respiração durante o sono. Uma apneia, ou um período de tempo em que a respiração para, geralmente dura de 10 a 20 segundos e pode ocorrer até 20 a 30 vezes por hora todas as noites.

A apneia obstrutiva do sono ocorre quando os músculos na parte de trás da garganta, que sustentam o palato mole, relaxam. Quando os músculos relaxam, a via aérea é estreitada e a respiração fica temporariamente bloqueada. Isto diminui os níveis de oxigênio no sangue, fazendo o cérebro acordar o corpo para reabrir a via aérea.