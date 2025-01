O coração é um músculo pulsante que bombeia sangue continuamente para o resto do corpo. O próprio coração é suprido pelas artérias coronarianas com o oxigênio e os nutrientes necessários que ele precisa para funcionar com eficiência.

Com o tempo, depósitos de gordura chamados placas podem se formar no interior das artérias, obstruindo as passagens e reduzindo o fluxo de sangue. Se as artérias coronarianas desenvolverem placas, o fluxo de sangue para o coração pode ficar prejudicado.

A angioplastia por balão é um procedimento que abre as artérias que se tornaram estreitadas ou obstruídas pelo depósito de placas. Durante este procedimento, faz-se uma pequena incisão na coxa para ter acesso à artéria femoral. Depois disso, um fio-guia é inserido na artéria femoral e conduzido até o local do bloqueio através da artéria.

O cateter, que está acoplado a um balão desinflado, move-se ao longo do fio-guia até o local do bloqueio. Quando o balão é inflado, ele comprime a placa contra a parede arterial aumentando a abertura da artéria. Isso possibilita ao sangue mover-se normalmente pela artéria.

Muitas vezes, durante a angioplastia, um stent é inserido no local do bloqueio para ajudar a artéria a não se fechar novamente. Um stent é um tubo de malha de arame colocado ao redor do cateter balão desinflado. Quando o cateter é guiado até o local do bloqueio e inflado, o stent se expande e adere à parede da artéria. O cateter e o fio-guia são depois retirados e o stent permanece no lugar.