Em pessoas com anemia falciforme, os glóbulos vermelhos adquirem formato de meia-lua ou foice e também perdem a flexibilidade. As células anormais aderem ao interior dos capilares, bloqueando o fluxo de sangue para órgãos vitais.

As pessoas com anemia falciforme podem manifestar sintomas como olhos e pele de aspecto amarelado, pele pálida, retardo do crescimento, dor óssea e articular, aumento do risco de infecções, desenvolvimento de úlceras nas pernas, lesão ocular, anemia e danos em órgãos afetados pela obstrução.