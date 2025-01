As amígdalas são duas massas glandulares de tecido semelhante a linfonodo que estão localizadas em ambos os lados da garganta. A função das amígdalas é interceptar bactérias e vírus que possam entrar no organismo através da garganta. No entanto, algumas vezes as amígdalas em si tornam-se infectadas. Quando isso ocorre, febre e dor de garganta podem se desenvolver. As amígdalas geralmente tornam-se vermelhas e inchadas e frequentemente apresentam pontos brancos nelas.

Frequentes acessos de amigdalite podem exigir uma tonsilectomia ou a remoção cirúrgica das amígdalas. Existem muitas formas de remover-se as amígdalas. No entanto, o método mais frequentemente utilizado hoje é a cauterização elétrica, em que um cirurgião utiliza energia elétrica aplicada a partir de um instrumento cirúrgico para remover as amígdalas. Esse método resulta em muito pouco sangramento. Uma técnica de fio e laço também pode ser utilizada; com esse método, um cirurgião eficazmente enlaça as amígdalas e as corta com um fio afiado.