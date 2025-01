Uma alergia acontece quando o corpo reage a substâncias que ele não consegue tolerar. As substâncias, como pólen de árvores ou ácaros do pó, são denominadas antígenos ambientais (ou alérgenos) e, em geral, são inofensivas. Contudo, o sistema imunológico de uma pessoa com alergias vê os alérgenos como sendo nocivos.

Se a pessoa for alérgica a pólen, por exemplo, e for exposta a este alérgeno, eis o que acontece durante a resposta imunológica do corpo: Depois da primeira exposição do corpo ao alérgeno, os leucócitos produzem anticorpos, especificamente anticorpos IgE, que preparam o sistema imunológico para um próximo encontro com o alérgeno. Esta primeira exposição ao pólen não produzirá sintomas alérgicos visíveis, mas internamente os anticorpos IgE se fixam aos mastócitos. Os mastócitos são células que podem ser encontradas no sistema respiratório, no trato gastrointestinal e na pele.