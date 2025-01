O sistema reprodutor feminino inclui o útero, as trompas de Falópio e os ovários. Os ovários são glândulas em forma de amêndoa localizadas em cada lado do útero. Eles produzem os hormônios sexuais estrogênio e progesterona que regulam o ciclo menstrual da mulher.

Além disso, para a produção de hormônios, os ovários contêm centenas de milhares de óvulos. A cada mês, os hormônios estimulam os ovários a desenvolver óvulos maduros. Normalmente, apenas um desses óvulos alcança a maturidade e consegue ser ovulado e depois fertilizado. A fertilização pode ocorrer apenas durante a ovulação – a época no ciclo menstrual da mulher em que o óvulo maduro é liberado do ovário e se move através da trompa de Falópio.

Para que a concepção possa ocorrer, um espermatozoide precisa fertilizar o óvulo maduro enquanto ele ainda está na trompa de Falópio. Um sinal de que a fertilização ocorreu é quando começa a ocorrer a clivagem ou divisão do óvulo em várias células formando um blastocisto. O blastocisto percorre então a trompa de Falópio e entra no útero. A implantação do blastocisto precisa ocorrer no revestimento do útero para o desenvolvimento posterior de um embrião.