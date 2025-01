A pele contém muitos folículos pilosos diminutos, ou poros. Cada poro contém um pelo e uma glândula multilobulada chamada glândula sebácea. As glândulas sebáceas produzem uma substância oleosa chamada sebo que normalmente se desloca até o poro para lubrificar o pelo e a pele.

A acne se desenvolve quando um poro fica obstruído pelo excesso de sebo e de células cutâneas mortas. Se o poro ficar parcialmente obstruído, mas a via até a superfície da pele permanecer aberta, a superfície escura do sebo seco é chamada um cravo. Todavia, se a via até a superfície da pele estiver bloqueada, o poro fica infeccionado e inflamado, o que resulta em uma protuberância vermelha, inchada e cheia de pus chamada uma espinha. Infecções mais profundas e mais sérias podem resultar em nódulos duros sob a superfície da pele chamados cistos.