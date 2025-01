Como todos os órgãos no corpo, o cérebro precisa de oxigênio e nutrientes para funcionar adequadamente. Esses produtos de sustentação da vida são fornecidos ao cérebro por meio do sangue que percorre o sistema circulatório.

Um acidente vascular cerebral ocorre quando há falta de sangue a uma parte do cérebro, resultando na morte do tecido e em perda da função cerebral. Um acidente vascular cerebral pode ser causado pela ruptura de um vaso sanguíneo, como um aneurisma, ou devido a uma embolia, que é um pequeno coágulo ou partícula que circula livremente e se aloja em uma das artérias do cérebro, interrompendo o fluxo sanguíneo.