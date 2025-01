Em um batimento cardíaco normal, o sinal elétrico do coração segue um caminho específico pelo coração. O sinal começa no nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito. O nódulo SA faz com que os átrios se contraiam, empurrando sangue para os ventrículos. Em seguida, o sinal elétrico viaja pelo nódulo atrioventricular, ou nódulo AV, em direção aos ventrículos. O sinal faz então com que os ventrículos se contraiam, bombeando sangue para os pulmões e pelo corpo.