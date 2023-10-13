Destaque no envelhecimento: Causas de insuficiência cardíaca em idosos
O envelhecimento por si só não causa insuficiência cardíaca. Porém, idosos são mais propensos a ter doenças que são as causas mais comuns da insuficiência cardíaca, ou seja, hipertensão arterial crônica e ataques cardíacos (devido a doença arterial coronariana).
A insuficiência cardíaca pode ser causada por distúrbios de duas maneiras: Eles podem causar problemas na capacidade do coração de:
Nos idosos, problemas de enchimento (disfunção diastólica) e de bombeamento (disfunção sistólica) do coração ocorrem com a mesma frequência.
Problemas de enchimento
Problemas de enchimento geralmente ocorrem devido ao enrijecimento das paredes ventriculares. Assim, os ventrículos não conseguem encher adequadamente com sangue e um volume muito menor de sangue passa a ser bombeado. Com o envelhecimento, o músculo cardíaco tende a enrijecer, aumentando a chance de insuficiência cardíaca causada por problemas de enchimento cardíaco. A hipertensão arterial pode causar problemas de enchimento cardíaco devido ao espessamento e enrijecimento do músculo cardíaco.
No entanto, problemas de enchimento cardíaco não são sempre causados pelo enrijecimento cardíaco. Por exemplo, na fibrilação atrial (uma arritmia cardíaca muito comum com o envelhecimento), os átrios batem de forma rápida e irregular. Como resultado, os átrios não bombeiam sangue em quantidade suficiente para os ventrículos. A ocorrência de fibrilação atrial repentina em idosos pode causar insuficiência cardíaca.
Problemas de bombeamento
Problemas de bombeamento cardíaco geralmente ocorrem quando há lesões do músculo cardíaco. Danos cardíacos fazem com que o coração passe a bombear um volume menor de sangue, aumentando a pressão no interior do coração e causando o aumento das cavidades cardíacas.
A causa mais comum de lesão cardíaca em idosos é a ocorrência de um ataque cardíaco (causado pelo bloqueio de uma artéria que irriga o coração).
As valvulopatias também podem gerar problemas de bombeamento.
Na estenose aórtica (um tipo de valvulopatia), ocorre estreitamento da abertura entre o ventrículo esquerdo e a aorta (válvula aórtica). Como resultado, o bombeamento de sangue para fora do coração torna-se mais difícil. A estenose aórtica é uma causa comum de insuficiência cardíaca em idosos.
Se um distúrbio pulmonar, como uma DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) ou a formação de tecido cicatricial (fibrose pulmonar), estiver presente por muito tempo, ocorre aumento da pressão arterial nos pulmões. Dessa forma, o bombeamento de sangue para os pulmões realizado pelo ventrículo direito torna-se mais difícil.