* Em um nível de dose usado para sintomas gerais da menopausa, a terapia com estrogênio usada isoladamente (sem um progestogênio) pode causar câncer do revestimento uterino (câncer de endométrio) em mulheres com útero (não realizaram uma histerectomia).

† Doses mais baixas de estrogênio e estrogênio administrado na forma de adesivo cutâneo (transdérmico) ou anel vaginal têm menor risco de causar coágulos sanguíneos, acidente vascular cerebral e distúrbios da vesícula biliar (tais como cálculos biliares) que o estrogênio quando é tomado na forma de pílula.