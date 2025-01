* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. † Doenças da conjuntiva costumam causar coceira ou uma sensação de irritação, lacrimejamento, vermelhidão disseminada e, frequentemente, sensibilidade à luz. Essas doenças em geral não causam dor nem alterações à visão. ‡ As doenças da córnea geralmente causam dor (em especial quando os olhos são expostos à luz), lacrimejamento e, às vezes, a visão pode ficar prejudicada.