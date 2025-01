* As características incluem os sintomas e os resultados do exame médico. As características mencionadas são típicas, mas nem sempre estão presentes. Em geral as doenças afetam apenas um olho a menos que de outra forma especificado. † Quase sempre os médicos fazem um exame com lâmpada de fenda e aplicação do corante fluoresceína e medem a pressão intraocular (chamada tonometria). ‡ Essas causas são incomuns. TC = tomografia computadorizada; RM = ressonância magnética.