Um tubo flexível chamado endoscópio é utilizado para visualizar diferentes partes do trato digestivo. Quando introduzido pela boca (como mostrado à esquerda), o endoscópio pode ser utilizado para examinar o esôfago, o estômago e parte do intestino delgado. Quando inserido através do ânus (à direita), o endoscópio pode ser utilizado para examinar o reto e todo o intestino grosso.