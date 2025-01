O sangue viaja do coração para as artérias, que se ramificam em vasos cada vez menores, até que se tornam arteríolas. As arteríolas se conectam com vasos sanguíneos ainda menores denominados capilares. Pelas paredes finas dos capilares, oxigênio e nutrientes passam do sangue para os tecidos e resíduos passam dos tecidos para o sangue. Dos capilares, o sangue passa pelas vênulas, depois pelas veias e retorna ao coração.