A pessoa que vai receber o colírio ou a pomada deve se inclinar para trás e olhar para cima. Com o dedo indicador limpo, a pálpebra inferior é gentilmente puxada para baixo para criar uma bolsa. As gotas são instiladas na bolsa formada pela pálpebra e não diretamente no olho. Ao usar pomadas oftálmicas, um pequeno filete de pomada é colocado na bolsa. O ato de piscar distribui o colírio ou a pomada pelo olho.