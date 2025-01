Uma transfusão de sangue é mais segura quando o tipo sanguíneo do sangue transfundido combina com o tipo sanguíneo e com o fator Rh do receptor (em outras palavras, quando os tipos sanguíneos são compatíveis). Assim, antes de uma transfusão, os bancos de sangue fazem um teste chamado prova cruzada no sangue do doador e no do receptor. Esse teste minimiza a probabilidade de uma reação perigosa ou possivelmente fatal.