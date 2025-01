No procedimento de excisão elétrica por alça (PEEA), usa-se um fio fino que conduz uma corrente elétrica para remover uma parte do tecido. Pode-se utilizar LEEP a fim de obter uma amostra de tecido para biópsia ou para remover tecido anormal e, assim, tratar câncer em estágio inicial, incluindo câncer de colo do útero.