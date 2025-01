Os pólipos podem crescer com ou sem uma haste (um pedaço fino de tecido que junta o pólipo à parede intestinal, semelhante à maneira pela qual o pescoço se junta à cabeça no corpo). O pólipo à esquerda está ligado diretamente à parede do intestino grosso e não apresenta uma haste. O pólipo à direita não apresenta uma haste. Após uma biópsia, os médicos determinam que ambos os pólipos são não cancerosos (benignos).