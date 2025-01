Uma coluna de ossos denominados vértebras compõe a coluna vertebral. As vértebras protegem a medula espinhal, uma estrutura longa e frágil, situada no interior do canal medular, que se estende pelo centro da coluna vertebral. Entre as vértebras, encontram-se discos, compostos de cartilagem, que servem de amortecedores para a coluna vertebral.