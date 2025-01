O oftalmoscópio é um instrumento que permite examinar a parte interior do olho. O instrumento é composto por um espelho angulado, várias lentes e uma fonte de luz. Com esse aparelho, o médico consegue ver a retina, o nervo óptico, a veia e as artérias da retina, e alguns problemas que podem afetar o humor vítreo (a substância gelatinosa do olho).