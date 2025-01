Um esporão do calcâneo é um crescimento adicional pontiagudo do osso do calcanhar (calcâneo). Ele pode se formar quando a fáscia plantar, o tecido conjuntivo que se estende da parte anterior do osso do calcanhar à base dos dedos (base dos metatarsos), exerce pressão excessiva sobre o calcanhar. O esporão pode tornar-se doloroso conforme se desenvolve, mas pode causar menos dor conforme o pé se ajusta a ele. Nem todos os esporões do calcâneo apresentam sintomas. Quando os esporões do calcâneo apresentam sintomas, a maioria deles pode ser tratada sem cirurgia.