Na colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), um meio de contraste é administrado através de um endoscópio (um tubo de visualização flexível), que é inserido pela boca e passa pelo estômago até chegar ao duodeno (o primeiro segmento do intestino delgado). O meio de contraste é injetado no trato biliar, logo após o esfíncter de Oddi. Em seguida, o meio de contraste flui inversamente pelo trato biliar e com frequência mostra os dutos pancreáticos.