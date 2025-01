Algumas hemorroidas internas são removidas através de sua ligadura com bandas elásticas em um procedimento denominado ligadura elástica. O instrumento utilizado (laqueador) consiste em um fórceps circundado por um cilindro com bandas elásticas de 0,5 centímetro colocado em uma extremidade. O laqueador é inserido no ânus através de um anuscópio (um tubo curto e rígido para visualização) e a hemorroida é pinçada com o fórceps. O cilindro é deslizado sobre o fórceps e a hemorroida, empurrando as bandas elásticas para fora do cilindro e ao redor da base da hemorroida. As bandas elásticas cortam o fluxo de sangue para a hemorroida, fazendo com que esta seque e se desprenda dias depois, de forma não dolorosa. Uma hemorroida é ligada a cada duas semanas aproximadamente. Vários tratamentos podem ser necessários. Às vezes, várias hemorroidas podem ser ligadas em uma única consulta.