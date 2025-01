Os meniscos são amortecedores de cartilagem que preenchem o espaço entre o osso da coxa (fêmur) e o osso da canela (tíbia). Eles ajudam a estabilizar e amortecer a articulação do joelho. O menisco lateral está localizado no lado externo do joelho. O menisco medial está localizado no lado interno do joelho.