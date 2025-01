Ilustração de um implante coclear no ouvido, mostrando como o som viaja para o cérebro. O processador de som é usado atrás da orelha (mostrado aqui perto da orelha, em verde) e ligado a uma antena transmissora (cinza), que transmite o som para um receptor colocado sob a pele, para o conjunto de eletrodos posicionados dentro do duto do ouvido interno (na cóclea). O som é transmitido para o nervo auditivo e para o cérebro. Em alguns implantes mais recentes, tanto o processador quanto o transmissor são uma única unidade e repousam onde o transmissor normalmente se encontra no couro cabeludo (não mostrados).