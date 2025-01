O exantema por herpes-zóster geralmente aparece ao longo do trajeto do nervo envolvido. Nesta figura, o trajeto dos ramos de uma parte do nervo trigêmeo limita nitidamente as erupções entre o lugar em que as vesículas (saliências) aparecem ou não. O aparecimento de uma vesícula na ponta do nariz indica maior risco de envolvimento ocular grave.