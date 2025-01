Normalmente, um óvulo é fertilizado na trompa de Falópio (tuba uterina) e se implanta no útero. No entanto, se a trompa estiver estreitada ou bloqueada, é possível que o óvulo se mova lentamente ou fique preso na trompa de Falópio. É possível que o ovo nunca chegue ao útero, o que causa uma gravidez ectópica (fora do útero).