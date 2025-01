A gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) caracteriza-se por gengivas doloridas que sangram com facilidade, erosão e morte do tecido gengival entre os dentes e hálito fétido. Nesta fotografia, o tecido da gengiva é vermelho vivo. Mais bem visualizada ao longo da parte frontal inferior da linha gengival, há também uma linha fina de tecido morto cinza (pseudomembrana) que sangra com facilidade.