Sente-se no chão com os joelhos retos, mas levemente flexionados (sem travar) e as pernas o mais distante uma da outra possível. Coloque ambas as mãos no mesmo joelho. Deslize lentamente ambas as mãos em direção ao tornozelo. Pare se sentir dor, e não vá além da posição que pode manter confortavelmente por 10 segundos. Volte lentamente para a posição sentada. Repita com a outra perna. Faça este exercício 10 vezes com cada perna.