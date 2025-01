Para uma episiotomia, o médico injeta um anestésico local para dessensibilizar a área e faz uma incisão entre as aberturas da vagina e do ânus (o períneo). Às vezes se realiza uma episiotomia para ampliar a abertura da vagina e, assim, facilitar o parto do bebê. Isso impede que os tecidos se estiquem demais e pode evitar que se rasguem de maneira irregular.