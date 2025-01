Na endocardite infecciosa, a infecção pode afetar o revestimento do coração, válvulas cardíacas e quaisquer áreas com conexões anormais entre as câmaras do coração ou seus vasos sanguíneos (deficiências congênitas do coração). O painel no canto superior direito exibe uma válvula mitral normal, que evita que o sangue flua do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. O painel no canto inferior direito exibe vegetações (bactérias combinadas com pequenos coágulos sanguíneos) nos folhetos da válvula mitral, condizente com endocardite infecciosa. Vegetações e inflamação da válvula interferem com a função normal da válvula e podem permitir o refluxo anormal do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo.