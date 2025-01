Para realizar um eletrocardiograma (ECG), um examinador coloca eletrodos (sensores redondos e pequenos que aderem à pele) nos braços, pernas e tórax da pessoa. Esses eletrodos medem a magnitude e a direção das correntes elétricas no coração durante cada batimento cardíaco. Os elétrodos são ligados por cabos a uma máquina que produz um registro (traçado) para cada eletrodo. Cada traço mostra a atividade elétrica do coração a partir de ângulos diferentes. No ECG são produzidos esses traços. O ECG leva cerca de três minutos, é indolor e não tem riscos.